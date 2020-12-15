Шифр так і не спійманого серійного убивці Зодіака, якому понад 50 років, розшифрували математик і двоє криптографів. В цьому їм допомогли суперкомп'ютер та програма. На черзі – два інших шифри, які, за ствердженнями самого Зодіака, містять його ім'я.

8 листопада 1969 року серійний убивця, який називав себе Зодіак, надіслав листа у газету San Francisco Chronicle. У ньому містилось зашифроване послання, яке пізніше назвали "шифр 340" – саме стільки символів було у коді. Повідомлення складалося з великих літер і символів без розділових знаків. Слідство не могло зрозуміти написане 51 рік, пише ABC News.

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Що відомо

Математик доктор Семюель Блейк, розробник ПЗ та криптолог зі США Девід Оранчак і програміст Ярл ван Ейк з Бельгії знайшли ключ до розгадки. Повідомлення було розшифровано за допомогою суперкомп'ютера Spartan Університету Мельбурна:

Сподіваюсь, ви весело проводите час, намагаючись мене спіймати. На телешоу, де говорили про мене, був не я. Я не боюсь газової камери, тому що з її допомогою швидше опинюсь в раю. Тому що в мене тепер достатньо рабів, які служитимуть мені. Тоді як у інших не буде нічого, коли вони досягнуть до раю, тому вони й бояться смерті. Я не боюсь, бо знаю, що моє нове життя буде легким у райській смерті,

– написано в повідомленні Зодіака.

При цьому слово рай (в оригіналі paradise), кілька разів написано з помилкою – "paradice".

Телешоу, яке згадується у посланні – це "AM San Francisco", у прямий ефір якого в 1969 році зателефонував невідомий та представився Зодіаком. Тоді він сказав: "Я не хочу йти в газову камеру".



Девід Оранчак, Сем Блейк, Ярл ван Ейке / Фото zodiackillerfacts.com

Дешифрувальники записали відео, у якому розповіли про свою роботу. У викладеному на YouTube ролику розповідається, що Девід Оранчак займався цим питанням останні 15 років. Блейк приєднався на початку 2020 року. Разом вони один за одним перебрали 650 000 імовірних способів прочитання шифру, але щоразу отримували нісенітницю. Аж поки через рік роботи в одному з варіантів їм не трапилось поєднання "газова камера".

Цей фрагмент і дозволив скласти ключ до шифру і виправити помилку, яку допустив Зодіак в діагональному підрахунку другого вертикального сегмента шифру. У цьому процесі значну роль зіграла програма Ярла AZdecrypt для дешифрування закодованих повідомлень.

Ентузіасти планують розшифрувати ще два нерозкритих шифри убивці – одне на 13 символів і інше на 32. У них, за словами самого Зодіака, на совісті якого мінімум сім жертв, міститься його ім'я.

Факт розшифровки послання підтвердило ФБР.