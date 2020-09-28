Українські геймери створили петицію, в якій закликають польську студії CD Projekt RED додати українську локалізацію у гру Cyberpunk 2077.

Відповідна петиція вже з'явилася на сайті Change.org. Нагадаємо, Cyberpunk 2077 має вийти 19 листопада.

Цікаво Реліз гри Mafia: Definitive Edition: трейлер та оцінки критиків

Запуск петиції ініціювала українська спільнота "Steam українською", яка займається локалізацією комп’ютерних ігор.

Детальніше

Наразі петицію підписали 5100 людей. При цьому її автори поставили за мету звбрати понад 15 тисяч підписів.

Таким чином вони сподіваються достукатися до розробників. Вони кажуть, що ігровий перекладач у середньому перекладає до 2 500 слів на день. У більшості подібних AAA проєктів з пропрацьованим ігросвітом обсяг перекладу становить 1 000 000 слів.

Для команди з 3 перекладачів на повному окладі це близько 5 місяців роботи, а також час на редагування, час на базове тестування тощо. Локалізація вийде десь за рік чи 1,5 роки, якщо вона буде на волонтерських засадах.

Серед успішних прикладів за обсягом згадується DOTA 2 та CS:GO, які волонтери «Steam українською» перекладали разом із STS-UA.

Цікаво У гру World of Tanks повертається "Сталевий мисливець"

Де підписатись

Якщо ви хочете долучитись до цієї ініціативи, то можете підписати петицію за посиланням.