Дані про 20 мільйонів користувачів VPN-сервісів злили в мережу
Персональні дані 20 мільйонів людей, що використовували безкоштовні VPN-сервіси, потрапили у відкритий доступ. Серед оприлюдненої інформації – електронні адреси, незашифровані паролі, IP-адреси користувачів тощо.
Витік даних виявила організація vpnMentor.
До теми Новий тип DDOS-атаки може покласти інтернет в усій країні, – РНБО
Деталі
Експерти vpnMentor виявили на незахищеному сервері базу даних обсягом 1,2 терабайта. Там були дані з таких додатків як:
- UFO VPN,
- Fast VPN,
- Free VPN,
- Super VPN,
- Flash VPN,
- Secure VPN,
- Rabbit VPN.
У базі даних містяться електронні адреси, незашифровані паролі, IP- і домашні адреси користувачів, дані про моделі їхніх смартфонів та багато іншої інформації.
Цікаво, що кожен з цих VPN-сервісів запевняв, що не вимагає реєстрації користувачів. Однак, експерти виявили кілька записів дій користувачів на загальному сервері.
У vpnMentor наголошують, що цей витік свідчить "повне нехтування правилами безпеки, яке ставить під загрозу користувачів".