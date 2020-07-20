Персональні дані 20 мільйонів людей, що використовували безкоштовні VPN-сервіси, потрапили у відкритий доступ. Серед оприлюдненої інформації – електронні адреси, незашифровані паролі, IP-адреси користувачів тощо.

Витік даних виявила організація vpnMentor.

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Деталі

Експерти vpnMentor виявили на незахищеному сервері базу даних обсягом 1,2 терабайта. Там були дані з таких додатків як:

UFO VPN,

Fast VPN,

Free VPN,

Super VPN,

Flash VPN,

Secure VPN,

Rabbit VPN.

У базі даних містяться електронні адреси, незашифровані паролі, IP- і домашні адреси користувачів, дані про моделі їхніх смартфонів та багато іншої інформації.

Цікаво, що кожен з цих VPN-сервісів запевняв, що не вимагає реєстрації користувачів. Однак, експерти виявили кілька записів дій користувачів на загальному сервері.

У vpnMentor наголошують, що цей витік свідчить "повне нехтування правилами безпеки, яке ставить під загрозу користувачів".