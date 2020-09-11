В мережі з'явилася ймовірна дата презентації нового покоління консолі PlayStation 5. Згідно із витоками, приставка вийде одночасно з запуском стрімінгових сервісів в Бразилії.

Про це каже бразильське видання Tecnoblog.

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Анонс PlayStation 5

Як стверджують журналісти, нову консоль PlayStation 5 презентують 17 листопада 2020 оці. Подія відбудеться в режимі онлайн.

Консоль п’ятого покоління отримає додатковий пульт дистанційного керування для управління стрімінговимі платформами Netflix, Spotify, YouTube і Disney+, з окремими кнопками для цих сервісів.

Саме 17 листопада відбувається запуск Disney+ в Бразилії. тож саме тому журналісти припускають, що приставка буде доступна у цей час.

Якщо ці витоки правдиві, то PS5 вийде як мінімум на тиждень пізніше, ніж їхній головний конкурент — нова консоль Xbox Series X. експерти кажуть, що тут теж може бути план Sony – дочекатись, поки Microsoft випустить свою приставку.

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Нагадаємо, раніше була інформація, що реліз PlayStation 5 запланований на кінець 2020 року, консоль вийде на ринок в період зимових свят.