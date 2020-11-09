Інсайдер оприлюднив дату представлення фірмової операційної системи Huawei – HarmonyOS. Випробувати альтернативу Android розробники зможуть вже до кінця цього року.

Так, згідно з публікацією інсайдера з ніком Changan Digital King, бета-версія HarmonyOS 2.0 для розробників стане доступною з 18 грудня, передає Gizmochina.

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До речі, в Китаї нова ОС буде представлена ​​під назвою Hongmeng OS.

Раніше на схожу інформацію натякав керівник відділу розробки програмного забезпечення Huawei Consumer Business Group Ван Чен Лу. Так, під час конференції HDC він повідомив, що розробка ОС йде за планом, згідно з яким реліз першої тестової збірки для смартфонів запланований на середину грудня.

Що ще відомо

Як повідомляють джерела, попередня версія HarmonyOS незабаром стане доступною для тестування серед користувачів. Однак, це трапиться не раніше січня – лютого 2021 року.

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Через кілька місяців вийде стабільна версія операційної системи, яку мають отримати приблизно 90% фірмових смартфонів Huawei. Першими девайсами, за чутками, стануть флагманські смартфони Mate 40 і планшет MatePad Pro.