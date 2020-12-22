Компанія "Датагруп" купила провайдера телекомунікаційних послуг Volia. Угода чекає на затвердження регуляторних органів. Сума поки не розголошується.

"Датагруп" оголосила, що досягла домовленості про придбання Volia за повної підтримки фонду EEGF II Horizon Capital. EEGF II є єдиним фінансовим інвестором "Датагруп" із часткою 96,13 відсотка разом із генеральним директором Михайлом Шелембою, частка якого становить 3,87 відсотка, йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо

Засновники компанії "Датагруп" сподіваються таким чином залучити додаткові інвестиції для модернізації та розширення оптоволоконної інфраструктури.

Ми раді реалізувати можливості, що виникають у результаті злиття двох компаній, які доповнюють одна одну. Як «Датагруп», так і Volia працюють у дуже фрагментованих галузях, що історично означало обмежений інтерес інвесторів і відповідний обсяг інвестицій. Масштаб має дуже велике значення, коли йдеться про телекомунікаційну інфраструктуру, щоб відповідати вимогам зростаючої діджиталізації країни, а це потребує значних капіталовкладень для модернізації та розширення як мережі доступу, так і національної оптоволоконної інфраструктури,

– розповіла Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital.

"Датагруп" лідирує у сегменті послуг B2B, тобто для бізнесу. Воля, у свою чергу, лідер у сегменті B2C, тобто послуг для приватних клієнтів, і менш ніж 5 відсотків доходів отримує від B2B-клієнтів. Після інтеграції об'єднаний бізнес генеруватиме понад 130 мільйонів доларів виручки.