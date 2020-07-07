Попри складну ситуацію з поширенням коронавірусу українці активно проводять відпустку на березі моря. Популярний український мобільний оператор Vodafone проаналізував статистику активності туристів на приморських курортах України та визначив, які з них мають найбільший попит.

Як свідчать дані Vodafone, пік туристичної активності припав на вихідні з 27 по 29 червня.

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Геоаналітика показує, що кількість туристів, які відвідали Одесу у червні, повернулося на "докарантинний" рівень. При цьому під час вихідних у День Конституції туристів в Одесі було вдвічі більше, ніж в пікові дні березня.

Найбільше туристів було з Київської області, на другому місці – жителі Одеської області, за ними слідують Херсонська, Запорізька і Дніпропетровська області.

Інші популярні курорти

Vodafone зафіксував збільшення інтернет-трафіку і кількості 4G-користувачів на курортах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Оператор каже, що попит на ці курорти зріс на 30% в порівнянні з аналогічними вихідними минулого року.

Ще більшу динаміку показали приморські курортні міста і селища Азовського моря в Запорізькій і Донецькій областях.

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Найпопулярнішими на східному узбережжі стали Бердянськ і Кирилівка – там зафіксували найбільший обсяг інтернет-трафіку. Середньодобовий трафік тут склав 20 ТБ і 13 ТБ відповідно, що на 37% і 55% більше, в порівнянні з минулим роком.

Також експерти визначити ріст популярності на нових напрямках:

Білосарайська Коса (+ 177%),

Ялта (+ 124%)

Урзуф (+ 101%).

Вони показали найбільший приріст трафіку.