Французький бренд Decathlon готує велосипед, який буде виготовлятися для кожного клієнта індивідуально. Для цього використають технологію 3D-друку рами і вилки з алюмінію. Для розробки футуристичного велосипеда використовувалися технології генеративного дизайну, інженерної форми штучного інтелекту.

Для проєктування рами і вилки велосипеда використають програмне забезпечення Autodesk Fusion 360, на основі технології генеративного дизайну. Ця технологія використовує машинне навчання і обчислювальну геометрію для швидкого створення дизайну, який відповідає вимогам і обмеженням, які заздалегідь задаються проектувальником, пише 3dnatives.

Цікаво Xiaomi оновила фотопринтер Mijia Photo Printer з функцією друку квадратних знімків

Що відомо

Програма спочатку опрацьовує всі інструкції оператора, створює найоптимальнішу модель і віддає її на розгляд проєктуальнику, який у свою чергу може внести корективи і поліпшення.

В процесі створення враховуються динамічні сили, яким буде піддаватися вилка на високих швидкостях і при гальмуванні, аеродинаміка і багато інших факторів. Вилка є найважливішою частиною конструкції велосипеда – до неї кріпиться переднє колесо, і вона дозволяє змінювати напрямок руху велосипеда.

Вилка складається з декількох частин, при цьому кожна з них повинна витримувати значні навантаження. За прогнозами Decathlon, переосмислення традиційного процесу проєктування може значно знизити вагу велосипеда за рахунок використання меншої кількості матеріалів.

Компанія планує перейти на 3D-друк з алюмінію і відмовитися від використання вуглецевого волокна — воно важко переробляється, але є дуже популярним матеріалом, який використовується в легких, міцних і високоякісних гоночних велосипедах.