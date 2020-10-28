28 жовтня у більш ніж 30 країнах світу відзначають День бабусь і дідусів. З цієї нагоди компанія Google підготувала свою традиційну стилізацію логотипу – дудл.

Новий святковий дудл від Google

Цього разу заставку стилізовано під картинку з пташками, що співають. А сам логотип можна побачити як напис на шпаківні. А коли клікаєш на зображення, переходить на сторінку за запитом "День бабусь і дусів". Про це повідомляє 24 канал.

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Дудл до Дня бабусь і дідусів 28 жовтня у 2020 році / Скриншот

Згідно з інформацією від Google, цьогорічний дудл можна побачити лише в Росії та Україні.



У яких регіонах можна побачити цьогорічних дудл від Google / Скриншот

Коротка історія Дня бабусь і дідусів

Це свято вперше почали відзначати у 2009 році. Його заснувало Квіткове бюро Голландії. Прогнозували, що онуки будуть вітати рідних і дарувати їм квіти, які символізують зв'язок поколінь.



Дарування бабусям і дідусям квітів мало б стати символом міцного та нерозривного зв'язку між поколіннями / Фото Avas Flowers

Так з'явилося добре сімейне свято, яке дуже сподобався людям і швидко поширилося по всьому світу – від Європи до США, зокрема і в Україні.

Традиції

Своїм бабусям і дідусям прийнято в цей день дарувати квіти. Також варто приділити їм час, попити разом чай або піти на прогулянку. Дехто в цей день влаштовує сімейне торжество, збираючись всією сім'єю за одним столом. Тоді прийнято згадувати минуле, переглядати старі фотографії.

Крім того, у багатьох країнах влаштовують різні заходи для літніх людей, в тому числі і благодійні. Також організовують концерти та фестивалі. Крім того, прийнято дарувати подарунки і самотнім людям похилого віку. Часто благодійні фонди організовують збір подарунків в будинку для людей похилого віку.

І нехай на самому початку буденного тижня у вас знайдеться можливість, щоб заглянути до своїх бабусь і дідусів хоча б на годинку, поговорити про свої справи, розпитати мудрості й поради, проявити турботу та ласку.

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Листівка до дня бабусь і дідусів / Взято з соцмереж