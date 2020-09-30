Інтерактивний дудл від Google з'явився 30 вересня: він розповідає про таксу, яка киває головою – знакову ляльку для автомобілістів.

Іграшка – собака із хиткою прикріпленою до пружини головою виникла в Німеччині як привітний автомобільний аксесуар, розповідає 24 канал. Google знає її популярність, тому й присвятив дню народження ляльки новий дудл.

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До слова, перша цілком офіційна згадка про породу з'явилася у 1723 році в книзі Йоганна Фрідріха фон Флеммінга "Der vollkommene teutsche Jäger" ("Ідеальний німецький мисливець").

Популярність такс була значною, вона стала одним із німецьких символів.

Тож не дивно, що саме в Німеччині у 1970-х роках з'явилися перші автомобільні іграшки-собаки – "вакельдакелі" ("такси, які хитаються" з німецької). Їх автолюбителі полюбляли розташовувати на панелях машин, такси ж гойдали головою на кожному повороті та на кожній ямці на дорозі.

Наприкінці 90-х боббедів (гойдалок) продавали вже по пів мільйона щороку по всьому світу.



Дудл про таксу, яка гойдається / Фото Google

На задньому плані дудла – багато німецьких речей, таких як автобан та баварські Альпи, і це не просто так.

Інженер Девід Лу, який створив дудл, розповів, що "вакельдакель" – це не тільки про знакову німецьку породу собак, але також і про німецьку майстерність і культуру загалом.

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