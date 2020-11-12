День холостяка у 2020 році став напрочуд успішним для китайського техногіганта Alibaba Group. Всього за півгодини клієнтам вдалось побити минулорічний рекорд.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, за підсумками акцій, які тривали кілька днів, корпорація продала товарів на 498,2 мільярда юанів (приблизно 75,1 мільярда доларів).

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При цьому, минулорічний рекорд продажів склав майже вдвічі менше – 38 мільярда доларів.

Детальніше про акції

Корпорація Alibaba проводить масштабні розпродажі 11 листопада з 2009 року. Звичайно, знижки до Дня холостяка пропонують і інші компанії, але ці акції в першу чергу асоціюються саме з Alibaba.

Цього року акції діяли на платформах Alibaba протягом трьох перших днів листопада, а також 11 листопада. Це було заплановано не лише для того, щоб наростити прибуток, але й щоб знизити тиск на логістичну сферу.