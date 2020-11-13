Під час розпродажів у День холостяка, що відбувається щороку 11 листопада, українці виконали 470 тисяч покупок на платформі AliExpress. Про це свідчать дані Приватбанку.

Як підрахували у банку, загалом цього року українці витратили на AliExpress у День холостяка 7,8 мільйона гривень.

До теми День холостяка 2020: Alibaba встановила черговий рекорд

Цікаво, що порівняно з минулим роком українські користувачі банку витратили вдвічі менше.

У 2019 цифра сягала 856 тисяч покупок, вони обійшлося українцям у 16 мільйонів доларів.

Деталі в цифрах

Середня сума купленого на акції товару майже не змінилася: у 2020 році середній чек склав близько 16 доларів. Вартість найдорожчого товару, купленого в День холостяка, склала 7,2 тисячі доларів. При цьому минулого року цей показник склав 2,8 тисячі доларів.

Попри кризу розпродажі для Alibaba Group (до складу якої входить AliExpress ) були успішними. Всього за пів години акції покупці встановили рекорд. Сумарний обсяг продажів склав 74,1 мільярда доларів, що вдвічі перевищило результат 2019 року – 38,4 мільярда доларів.