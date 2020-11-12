Представники Xiaomi відзвітували про результати щорічного розпродажу, відомого як День холостяка. З початку поточного місяця компанії вдалося реалізувати товарів на 2,1 мільярда доларів – ця сума більш ніж в два рази перевершує показники 2019 року.

Згідно з опублікованим звітом, у період з 1 по 11 листопада 2020 року Xiaomi встановила відразу кілька нових рекордів, ставши лідером з продажу на таких майданчиках, як Tmall, JD і Suning, розповідає Gizmochina.

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Успіхи Xiaomi

Щодо платформ JD і Suning, то тут Xiaomi здобула пальму першості, як продавець у в категорії розумних телевізорів.



Телевізори від Xiaomi користуються чималою популярністю

Перед запуском розпродажу керівництво Xiaomi виділило близько 150 тисяч доларів для просування своїх товарів і організації акційних кампаній у найбільших китайських ритейлерів. При цьому Xiaomi вже сім років поспіль залишається провідною компанією за кількістю продажів на майданчику Tmall.

Паралельно з Xiaomi про результати акційного тижня відзвітував і холдинг Alibaba – за той же період маркетплейсу вдалося виручити 74 мільярди доларів. Для порівняння: за першу декаду листопада 2020 року конкуруючий майданчик JD.com реалізувала товарів на 40,9 мільярда доларів.