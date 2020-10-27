Depositphotos запустив конкурс для дизайнерів. Потрібно створити набір унікальних іконок для iOS 14. В якості приза обіцяють новий iPhone 12.

Фотобанк Depositphotos оголосив про початок конкурсу #homescreenchallenge. Про це повідомляється на офіційній сторінці.

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Що відомо про умови

В рамках конкурсу дизайнерам пропонують створити набір унікальних іконок для iOS 14. За умовами дозволяється відправити необмежену кількість наборів, в кожному з яких може бути до 20 стандартних іконок на вибір. Кожен набір іконок повинен відрізнятися унікальним тематичним дизайном. Кращі роботи стануть частиною безкоштовної колекції, яку побачать мільйони клієнтів Depositphotos.

Нагороди

1-е місце: iPhone 12 + підписка Depositphotos

2-е місце: Airpods Pro + підписка Depositphotos

3-е місце: підписка Depositphotos

Терміни

Конкурс завершиться 25 листопада. А оголошення переможців відбудеться 2 грудня на сайті.