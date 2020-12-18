У десктопній версії WhatsApp з'являться голосові та відеодзвінки
Популярний месенджер WhatsApp підтримує голосові та відеодзвінки в своїх мобільних додатках для Android і iOS. Однак версії для Windows та браузера досі не надають такої можливості. Скоро це зміниться, оскільки розробники активно працюють над впровадженням цих функцій.
Що відомо
За повідомленнями джерел, можливість здійснення голосових і відеодзвінків з'явилася в бета-версіях настільного додатка WhatsApp і вебклієнта. На даному етапі тестування нових інструментів проходить із залученням обмеженого числа користувачів, пише WABetaInfo.
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Нові функції WhatsApp / Фото wabetainfo
Учасникам тестування стали доступні дві нові кнопки, за допомогою яких можна зробити голосовий або відеодзвінок. У користувача, який приймає виклик, з'являється спливаюче вікно з ім'ям абонента, зображенням його аватара, а також кнопками для прийому і відхилення виклику. У випадку з відеодзвінком з'являється схоже спливаюче вікно, в якому також присутня кнопка увімкнення/вимкнення камери.
Нові функції WhatsApp / Фото wabetainfo
Розробники не оголошували дату появи голосових і відеодзвінків в стабільних версіях WhatsApp, але передбачається, що це трапиться в найближчі кілька тижнів. Очевидно, що запуск згаданих функцій буде відбуватись поступово по всьому світу.
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