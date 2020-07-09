Досі немає точної інформації про дату анонсу нової лінійки смартфонів Apple iPhone 12. Але в мережі з'являється все більше інформації про новинку. Зокрема, витоки називають навіть ймовірну вартість.

Однак, ціна найдоступнішого iPhone 12 дещо розчаровує, передає slashgear.com.

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Один із аналітиків Джефф Пу, що спеціалізуються на продукції Apple, озвучив приблизну вартість нової лінійки смартфонів американської компанії.

За його словами, ціна iPhone 12 може стартувати з позначки 749 доларів (20 300 гривень). Як відомо, його попередник iPhone 11 на старті продажів коштував 700 доларів. Тож вартість найдоступнішої моделі зросте на 50 доларів.

У чому річ

Цікаво, що попри вищу ціну, Apple планує скоротити комплект поставки нового iPhone. Зокрема, в коробці користувачі не знайдуть блоку живлення, лише кабель Lightning. Не буде також дротових навушників (це роблять для того, щоб підвищити продажі Airpods).

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Однак, підвищення вартості таки має логічне пояснення – нова лінійка має бути оснащеною 5G-модемами. Цей факт може бути пов'язана і з економією на аксесуарах.

За чутками, найдоступніший iPhone 12 отримає 5,4-дюймовий OLED-дисплей. Також в продаж надійде і більша 6,1-дюймова версія смартфона.