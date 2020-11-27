До наступної презентації iPhone 13 залишилось трохи менше року, а про майбутню новинку з’являються все нові деталі. Трохи подробиць розповів відомий аналітик Мін-Чі Куо.

До речі, цей інсайдер відомий своїми достовірними прогнозами, пише Mydrivers.

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Що розповів

У 2021 році Apple додасть дактилоскопічний датчик, вбудований в екран. Такі послуги продовжують набирати популярність, ми вже бачимо тенденцію, що все більше виробників Android-смартфонів оснащують смартфони сканер відбитків пальців, вбудований в екран.

Як відомо, стратегія Apple в останні роки – системи розпізнавання Face ID повністю вистачає для біометричної авторизації. Однак відгуки користувачів свідчать про протилежне, в зв'язку з чим Apple змінить стратегію.

Інсайдер стверджує, що Apple вже веде розробку підекранного сканера відбитків пальців для iPhone. На це вказують безліч відповідних патентів. Мін-Чі Куо додає, що дактилоскопічний датчик Touch ID в iPhone 13 проходить під кодовою назвою MESA.

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Ще одна причина, яка могла підштовхнути Apple додати сканер відбитків – це пандемія. Маски заважають розблокуванню Face ID, тож це навіть може піддавати користувачів iPhone додатковому ризику, адже їм потрібно знімати маски, щоб скористатись своїм смартфоном.