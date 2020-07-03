Компанія Xiaomi не припиняє дивувати цікавими розробками. Зараз виробник представив оригінальний девайс – парасоля Xiaomi 90 Points Automatic Reverse Folding Umbrella, що обладнана ліхтариком.

Цю новинку спочатку розмістили на фірмовому краудфандинговому майданчику Youpin, передає Gizmochina.

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Чим цікавий продукт

Парасоля отримала дещо незвичну конструкцію – вона складається автоматично, але у зворотний бік. Ця конструкція працює таким чином, що вода не стікає на підлогу чи на руки власника при складанні після прогулянки.

Також тут передбачена додаткова корисна функція для вечірніх прогулянок – світлодіодний ліхтарик у ручці. Його "видимість" складає 10 метрів. Погодьтесь, це дуже зручно, адже тримати парасолю в одній руці, а ліхтарик в іншій може бути складно.

Окрім того, 90 Points Automatic Reverse Folding Umbrella може захистити власника не лише від дощу, але й від сонця. Адже парасоля отримала спеціальне покриття з фактором захисту від ультрафіолету UPF 50. Вага парасолі становить 410 грамів.

Ціна

На майданчику для спільнокошту вартість парасолі 7 доларів (190 гривень). При цьому після старту продажу ціна зросте до 14 доларів (380 гривень).