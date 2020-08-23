Схоже, американського блогера Алена Пена так дістали люди, що не носять масок, що він створив спеціальний пістолет. За його допомогою можна одягати людей в медичні маски.

Як свідчить відео, яке блогер розмістив на своєму каналі Allen Pan, це пневматичний пістолет, який стріляє медичними масками просто в обличчя.

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Мета розробки такого пістолета очевидна – він хоче змусити людей носити маски.

Як працює

Цей пістолет має чотири окремих дула, до кожного з яких приєднаний балончик зі стисненим вуглекислим газом. Під час пострілу з кожного дула вистрілює металевий вантаж, до якого прив’язана мотузка від медичної маски.

Ці обвантажувачі потягнуть мотузочки маски і автоматично зав’яжуть її на обличчі людини.

Американець розробив пістолет, що стріляє масками: відео

Спочатку він протестував пістолет на манекені, далі випробував на собі і лише після цього пішов на вулицю міста Гантінгтон-Біч штату Каліфорнія. Саме тут, на думку Пена, чи не найактивніше протестувало проти носіння масок у громадських місцях.

Щоправда, по людях він таки не стріляв, а пропонував перехожим випробувати свою розробку на манекені.