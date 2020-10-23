Компанія Xiaomi не припиняє дивувати своїх фанів цікавими розробниками. Зараз виробник представив ще один корисний девайс під назвою Hipee Smart Posture Correction Wizard.

Це девайс, що має допомогти вирівняти поставу. Особливо актуальна річ для офісних працівників, передає Gizmochina.

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Що вміє девайс

Hipee Smart Posture Correction Wizard має допомогти коригувати поставу користувача. Девайс нагадує власникові про необхідність розім'ятися. Також він пропонує цікаві вправи, які допомагають виробити звичку сидіти і ходити з правильною поставою.

Оригінальний девайс Xiaomi / Фото gizmochina.com

Як пояснює виробник, Hipee Smart Posture Correction Wizard вчить м'язи людини вирівнювати поставу.

Пристрій буде вібрувати, поки власник не прийме правильне положення. Hipee Smart Posture Correction Wizard вміє розпізнавати пози людини в різних сценаріях.

Ціна

Вартість Hipee Smart Posture Correction Wizard становить 14 доларів (майже 400 гривень).