Стартап Auctify запустив цікавий продукт – це розробив розумні окуляри, що можуть допомогти боротись із прокрастинацією. Розробка має назву Specs працює на базі штучного інтелекту.

Саме штучний інтелект має боротися з прокрастинацією, передає The Verge.

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Як працює

Насправді все дуже просто. Через камеру на окулярах штучний інтелект стежить за тим, на що дивиться людина і визначає, коли користувач, наприклад скролить соцмережі.

Дані система передає на спеціальний додаток.

Окуляри борються з прокрастинацією: відео

При цьому користувач може обрати режими окулярів. Наприклад, людина може отримати інформацію про те, скільки часу вона провела непродуктивно, встановити фокус-сесії або обрати режим боротьби з прокрастинацією і система сигналом нагадає про ледарювання.

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Зараз алгоритм може ідентифікувати 20 різних дій, зокрема читання, письмо, перегляд телефону, тренування тощо. Розробники планують розширювати цей список.

Ціна

Вартість окулярів Specs становить 250 доларів (6 900 гривень).