Китайський виробник Xiaomi розробив черговий оригінальний девайс. Це ґаджет під назвою Seconds Smart Clock, він поєднує функції розумного годинника, термометра і гігрометра.

За традицією, девайс спочатку розмістили на майданчику для колективного фінансування Xiaomi Youpin.

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Що ще цікавого

Девайс оснащений екраном з електронними чорнилами. Виробник обіцяє, що це гарантує наднизьке споживання енергії.

Крім того, Seconds Smart Clock може показувати температуру і вологість всередині приміщення. Також тут є розумний будильник та таймер.

Також тут передбачено можливість синхронізуватись зі смартфоном через додаток MIJIA, через яке можна налаштовувати пристрій, наприклад, вибрати будильник, або зв'язати його з іншими приладами розумного будинку.

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Точний час відображається відразу при увімкненні пристрою.

Ціна

На майдинчику для спільнокошту новинку можна купити за 149 юанів (600 гривень).