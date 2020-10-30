Компанія Microsoft анонсувала велике оновлення Windows 10 Build 20246. Його попередня збірка вже тестується, проте інсайдери повідомляють про зникнення з ОС деяких раніше анонсованих функцій.

Корпорація Microsoft випустила нову попередню збірку Windows 10. Учасники інсайдерської групи раннього доступу вже тестують її. В першу чергу збірка цікава тим, що в ній видалені деякі функції, які були зовсім недавно додані в операційну систему. Про це пише РСworld.

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Що прибрали з ОС

Згідно з даними, з нової попередньої збірки Windows 10 зник доданий недавно інструмент вибору смайлів, сенсорна клавіатура в стилі Windows 10x, а також новий інтерфейс голосового набору тексту. Ці три функції були об'єднані в Windows 10 Build 20206, яка вийшла в ранньому доступі у вересні цього року.

Інша зміна стосується програми "Календар". Розробники прийняли рішення видалити його нову версію, повернувши попередній, звичний нам, вигляд.

Зникнення цих функцій в попередній збірці Windows 10 не означає, що у фінальній версії ОС все буде виглядати саме так. Не виключено, що розробники повернуть якісь функції, додадуть щось нове або ж відмовляться від певних елементів.

Плани Microsoft щодо графіка випуску великих оновлень поки не розкриваються. Багато фахівців вважають, що розробники перестануть випускати їх два рази на рік, а наступне велике оновлення ОС найімовірніше буде восени 2021 року.