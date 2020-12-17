Студія Blizzard Entertainment опублікувала щоквартальний звіт, у якому розповіла про розробку Diablo IV. Провідний гейм-дизайнер Джо Шелі розкрив інформацію про систему прокачування персонажа — дерево умінь, основні характеристики, унікальні предмети та інше.

Попередня частина гри була досить сильно розкритикована гравцями. Одні сварили Diablo 3 за відхід від готичної атмосфери, інші – за зміни у системі предметів. Цього разу, як наголошують розробники, вони врахували відгуки. Інформацією про процес розробки поділились в офіційному блозі компанії Blizzard Entertainment.

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Що приготувала студія

Творці заявляють про прагнення створити таку систему розвитку героя, варіантів якої вистачило б на багато років. Для цього внесли правки в древо умінь та реалізували можливість змінювати спеціалізацію активних і пасивних умінь – чим сильніше прокачаний персонаж, тим дорожче доведеться платити за цю функцію.

Ми повернулися до коріння вирішили уважніше придивитися до класичних рольових елементів з ранніх ігор серії Diablo,

– пишуть у блозі компанії.

У Diablo IV отримані після підвищення рівня очки характеристик можна вкласти в силу, інтелект, спритність або силу волі, а за допомогою очок умінь — прокачати магічні здібності. Це традиційна система для більшості ігор. Проте Blizzard хоче зробити акцент на особливостях. Гра змусить обирати, що вам важливіше в конкретній ситуації і стилі гри. Одна і та ж здібність буде підсилюватись різними способами. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваші крижані стріли наносили більше шкоди, — вибирайте посох, а якщо для вас важлива їх швидкість, то варто зупинитися на жезлі.





Одна і та ж здібність буде підсилюватись різними способами / Анімація Blizzard

Кожен з параметрів дасть певні плюси персонажу. Наприклад, варвару логічніше за все збільшувати силу, щоб отримувати надбавки до шкоди, яку він наносить, але спритність підвищить шанс критичного удару. Крім того, багато з вузлів в кожному дереві умінь класу надаватимуть додаткові ефекти, якщо ваші характеристики досягнуть певного показника. І лише певним чином розподілені очки дозволять відкрити потрібні ефекти.

Кілька слів у щоквартальному звіті сказали і про зброю. Blizzard намагається зробити кожен його вигляд унікальним, а різницю між ними — відчутною.

Наші типи зброї візуально відрізняються один від одного і істотно впливають на ігровий процес. Ми також зробили велику роботу в ігровому движку, щоб зброя виглядала більш реальною і матеріальною. Але все ж нам чогось не вистачало. Жезли повинні бути швидшими бойових посохів, а мечі та булави — служити різним цілям. Щоб зрозуміти, як це виглядає в дії, в останньому внутрішньому тестовому середовищі ми додали всій зброї показник швидкості і особистісні характеристики,

– додають розробники з Blizzard.

Роль унікальних характеристик у предметів та їхня можлива кількість буде збільшена для того, щоб гравці перестали ігнорувати звичайні предмети, надаючи перевагу лише речам, що мають статус унікальних чи легендарних.

Крім того, можна помітити ще одну особливість предметів: вони являють собою оцифровані копії реальної екіпіровки у високій роздільній здатності. У новій версії гри на нас також чекає "тріумфальне повернення унікальних предметів" з характерним зовнішнім виглядом.



На 20-му рівні вашому персонажу буде доступно 3 унікальних предмети / Фото Blizzard

Наостанок Blizzard розповіла про легендарні ефекти, які працюють як звичайні, тобто випадковим чином застосовуються до різних предметів.

Diablo IV заявлена для ПК, PS4 і Xbox One, дата релізу поки невідома.