Власник Tesla і SpaceX знову вразив всіх. Тепер мільярдер продає шорти – в усякому разі, саме їх можна купити на сайті Tesla. Здавалося б, нетипова для Маска історія, адже він розробляє нейрочіпи і запускає людей у космос. Однак в бізнес-портфоліо Ілона вистачає дивних проєктів.

Шорти S3XY

Почнемо з нещодавного – тих самих шортів. Модний аксесуар Маск анонсував прямо у своєму твіттері. За ціною в 69,42 долара кожен може отримати яскраво-червоні шорти з написом S3XY на задній частині. Точніше, міг: товар розібрали майже відразу, включаючи розмір XL.

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Шорти Tesla

До речі, про ціну. Точність аж до цента пояснюється просто – це натяк на знаменитий твіт Маска, де він погрожував викупити акції Tesla по 420 доларів. Коли з'ясувалося, що мільярдер робити цього не збирається, ціна акцій обвалилася, а за власника взялася американська Комісія з цінних паперів.

Вогнемет Boring Company

Найвідоміший з "несерйозних" проєктів Маска вогнемет, який виставили на продаж з цінником 500 доларів за штуку. За три дні натхненна громадськість скупила десять тисяч таких вогнеметів плюс ще три тисячі вогнегасників.



Вогнемет The Boring Company

Втім, прикупити цей ґаджет не вийде, вас точно спіткають проблеми на митниці. Так що палити з Boring Company можна лише в США.

Комп'ютерна гра Blastar

Коли Маску було 12 років, він захопився комп'ютерами. Його батько був військовим інженером в ПАР, тому не дивно, що майбутній мільярдер зміг роздобути особистий ПК. На ньому він написав гру Blastar – простеньку аркаду в дусі Space Invaders.



Комп'ютерна гра Ілона Маска Blastar

Коли вихідний код Blastar опублікували в південноафриканському техножурналі, Маск отримав перший гонорар – 500 доларів. Сам Ілон оцінює своє творіння як "досить тривіальну гру", проте відзначає, що вона краща ніж Flappy Bird.

Нічний клуб в університеті

У 1992 році майбутній творець Tesla навчався у Пенсильванському університеті. Щоб платити за навчання, він відкрив підпільний бар. Стартап простий: разом з приятелем Ілон орендував 10 кімнат в гуртожитку, де ночами влаштовував вечірки з платним входом.



Ілон Маск реалізував чимало успішних та дивних проєктів

Справа тут же пішла в гору. Як пізніше згадував мільярдер, за кілька днів він відбивав кілька місяців оренди. Коли рук не вистачало, до бізнесу підключалася мама Ілона – кілька разів вона навіть стояла за барною стійкою.

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Цукерки (невдалі)

На жаль, але Маск любить багато базікати і давати нездійсненні обіцянки. Наприклад, кілька років тому він посперечався з мільярдером Уорреном Баффетом – і в результаті невеликої перепалки пригрозив відкрити кондитерську фабрику. На жаль, спробувати ці цукерки у нас не вийде: далі провокативного твіта справа не пішла.