Одна з найбільших корпорацій в індустрії розваг Disney розповіла про нові успіхи в розробці реалістичних роботів. У звіті описується розвиток системи реалістичного погляду при взаємодії людини і робота.

Інженери Disney Research показали прототип людиноподібної роботизованої голови з реалістичною мімікою. Статтю опублікували на сайті Disney Research.

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Що відомо

Над такими розробками вчені працюють досить давно, адже намагаються подолати так званий ефект зловісної долини. Його суть у тому, що реалістичність робота не завжди робить його привабливим для оточуючих. Адже зазвичай наше око вловлює різноманітні мікрорухи обличчя і тіла, міміку, жести, які не притаманні навіть найбільш реалістичним моделям роботів. В результаті виникає страх та навіть огида до машини.

The Walt Disney Company, яка використовує людиноподібних роботів у своїх парках розваг, зацікавлена у тому, що звести цей ефект до мінімуму.



Disney навчила робота реалістичному зоровому контакту / фото disneyresearch

Новий робот здатний визначати людину, яка проявляє до нього інтерес та встановлювати з нею зоровий контакт. Після цього він починає імітувати реальну людину: виконує невеликі мімічні рухи, жести, повертається, моргає, піднімає та опускає головою в такт диханню. Також він може рухати губами і щелепою. Додатково його оснастили камерою глибини на грудях, щоб він міг бачити людей перед ним і реагувати на них.

Інженери звертають увагу, що нові функції збільшують реалістичність персонажа, але й мають деякі обмеження. Одне з них полягає в тому, що очі робота налаштовані так, що вони дивляться паралельно і фокус спрямований на нескінченність. При близькому контакті здається, що робот дивиться не на людину, а крізь неї.

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