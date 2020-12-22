У березні IT-сфера одна з перших галузей в Україні перевевела свої працівників на віддалений режим роботи. Для фахівців така робота має чимало переваг. Однак як щодо бізнесу?

Чи позначилась дистанційна робота на продуктивність фахівців та який вплив має домашній офіс на діяльність компаній загалом – про це 24 канал розпитав представників бізнесу.

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Анна Согомонова, молодша віцепрезидентка, Head of Operations GlobalLogic

Команди в ІТ часто працюють над одним проєктом у різних офісах та містах, тож налаштуватися на дистанційний режим нам було легше. Ми мали необхідну інфраструктуру та програми для віддаленого формату. Проте перехід в онлайн може підвищувати ризики зниження мотивації та продуктивності.

Тож з початку карантину ми проводимо тематичні тренінги для наших спеціалістів. Провели вже 9 онлайн-зустрічей з психологами, дієтологом, фітнес-тренером, фахівцем зі сну, тощо. Коучі та експерти розповідають нашим інженерам, як організувати взаємодію команди та самих себе, аби залишатися ефективними, уникати прокрастинації та професійного вигоряння.

Офіс GlobalLogic / Фото ITUkraine

Завдяки цим ініціативам, а також зусиллям інженерів та менеджерів, ми не помітили зниження ефективності, а жодний реліз програмних продуктів не був затриманий у зв'язку з пандемією або карантином. За результатами внутрішніх опитувань, 86% консультантів GLobalLogic задоволені співпрацею з компанією, при цьому 82% спеціалістів високо оцінюють комунікацію менеджменту, що важливо в умовах дистанційного режиму.

Антон Степанюк, маркетинг директор Huawei Consumer Business Group в Україні

Компанія Huawei дуже уважно ставиться до здоров’я співробітників. Тому в березні-квітні та з жовтня до сьогодні в офісі працюють близько 25-30% співробітників. Здебільшого це люди, робота яких пов’язана з щоденними операціями (тобто продажами, логістикою, фінансами, тощо).

Для всіх працівників, які працюють в офісі, були розроблені точні рекомендації. Співробітники повинні користуватися лише своїм особистим транспортом. Для тих, хто не має особистого транспорту, але потрібно в офіс, компанія організувала маршрутне таксі. Співробітники, які працюють в офісі, мають щоденний запас масок та антисептиків. За рахунок компанії усім зроблено щеплення від грипу. Для тих, хто повертається з відпустки або роботи вдома, компанія виділяє окремий поверх для проходження періоду ізоляції (близько двох робочих тижнів). Працюючим вдома компанія постійно надсилає маски.

Для того, щоб команди були мотивовані та не втрачалося саме почуття team work, щодня команди зустрічаються в Zoom для обговорення між собою та з керівником задач на день, проблем, труднощів.

До речі, продуктивність у командах навіть зросла. Але ми все одно чекаємо на повернення нормального офісного життя.

Маріс Пріекуліс, керівник міжнародного бізнесу Tet

Дистанційну роботу ми практикували у Tet і раніше, а велика частина офісних співробітників мала портативні комп'ютери і підключення до VPN.

З серпня співробітники отримали можливість повернутися в офіс, і майже половина з них (45%) приходили в офіс 1-2 рази в тиждень, а 15% працювали тільки дистанційно. У той же час внутрішні опитування підприємства показують, що 81% співробітників зберегли або підвищили свою продуктивність в умовах дистанційної роботи. Зараз, під час другої хвилі відвідуваність офісу знову знизилася.

Більшість працівників Tet хочуть мати змогу працювати віддалено / Фото unsplash

Ми вчасно зрозуміли, що новому поколінню ІТ фахівців важливо мати можливість працювати віддалено, і це сприятливо впливає на продуктивність.

Олександр Нігматулін, CMO в PRNEWS.IO

Навесні ми працювали дистанційно, але після жорсткого карантину знову повернулись в офіс.Співробітники скаржилися на нестачу спілкування та десоціалізацію.

Річ у тому, що в нас в робочому процесі задіяно багато людей, відбувається постійна комунікація з клієнтами, тому робота в єдиному просторі дуже важлива.

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Важлива саме швидкість прийняття рішень. І без живої комунікації з командою та колективом це досить складно забезпечити. Принаймні, на 100% у дистанційному режимі ми б з цим не впоралися.

Ольга Cорока, керівниця маркетингу в Kabanchik.ua

Від початку карантину і донині команда Kabanchik працює з дому. Спочатку це була опція для бажаючих, потім ми попросили залишитися вдома усіх, хто може це зробити.

Нам вдалося побудувати продуктивний варіант віддаленої роботи. В нас є щоденні синхрони у відділах та квартальні зустрічі усією командою. Ми продовжуємо вітати колег з днем народження та для дуже важливих зустрічей по декілька людей можемо збиратись в офісі (але з урахуванням усіх карантинних заходів). Для щоденної синхронізації ми використовуємо Slack, Google Meet і e-mail.

Важливо зберегти вдома офісну рутину / Фото unsplash

Скорочень і відпусток за власний рахунок за цей рік в нас не було. Якщо комусь потрібно взяти відпустку, то достатньо просто попередити про це команду та оформити відпустку через спеціальний слак-бот.

До речі, незважаючи на карантин жодна із запланованих цілей проєкту не була скасована. Однак довелося оптимізувати бюджети, переглянути заплановані маркетингові активності та миттєво реагувати на потреби ринку.

Ольга Хмеленко, керівниця маркетингу гіперпростору оголошень IZI.ua

Команда IZI.ua перейшла на формат віддаленої роботи однією з перших в Україні. Нам це вдалось зробити всього за день. Хоча такого досвіду в більшості з нас не було, але ми домовилися відкрито обговорювати усі складнощі та разом шукати нові можливості для зростання проєкту.

Швидко адаптуватися допомагають звичні ритуали, які в нас були в офісі. Наприклад, пити разом ранкову каву та спілкуватися про робочі плани та життя взагалі. Зараз ми продовжуємо таке неформальне спілкування, але онлайн. Мотивує нашу команду і підведення підсумків тижня на онлайн-зустрічах — так кожен розуміє важливість своєї роботи.

Загалом, ситуація з карантином навчила нас швидкому пошуку та тестуванню нових ідей за невеликі кошти та вмінню адаптовуватися за короткий термін. Ми не змінювали кардинально плани компанії, але бачили що майже щотижня змінювалися категорії товарів, які масово шукали покупці. І ми показували їм саме найактуальніші позиції.

Наталія Ковальова, керівниця торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua

Ми дуже швидко перейшли на віддалений режим роботи, тому що майже всі наші процеси були оцифровані до карантину. Тож команди в потрібний момент просто почали працювати з дому. Робочі показники ми відслідковуємо завдяки аналітичним інструментам.

Щоб віддалена робота не позначилась на продуктивності, ми внесли корективи в комунікацію та запровадити певні правила та ритуали. Наприклад, почали переводити звичні для всіх зустрічі в асинхронну комунікацію, що дає змогу відповісти на запитання у зручний момент.

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Зустрічі проводимо за нагальної потреби, ретельно готуючись та прописуючи тему обговорення у запрошенні, а після — письмово фіксуємо усі домовленості. Для швидкої синхронізації команди проводять щоденні короткі зустрічі — стендапи. Загалом, нам ще є над чим працювати, але загалом, ми не побачили зниження продуктивності.

Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу "Вчасно"

Навесні ми “переїхали” онлайн всього за один день. Зустрічалися командою лише декілька разів за цей рік. Звичайно, спочатку продуктивність командної роботи трохи впала, потім ми адаптувалися і зараз взагалі не розуміємо, навіщо нам їхати в офіс.

Пристосування до віддаленої роботи відбулося досить легко, адже ми працюємо через хмарні сервіси. Можливо, стало трохи більше комунікації у Slack та Google Meet, але є й позитив у цьому: тепер ми можемо зустрічатись всією командою частіше. Не треба шукати велике приміщення, а просто заходиш на зустріч із комп'ютера чи смартфона.

Георгій Варданян, СЕО Fitelio

Ще задовго до пандемії ми налагодили віддалену роботу. З плюсів – стали працювати ще ефективніше. З березня всі завдання почали чіткіше прописувати, деталізувати. Щоправда, не вистачає офлайн-спілкування. Але заповнюємо цю відсутність внутрішніми фановими каналами та веселощами під час Zoom-зустрічей.

Під кінець року наша команда продовжує розширюватися. Якщо на початку ми зупинилися, зберегли команду, то тепер уже її збільшуємо. Єдине що зменшили офіс – не бачимо сенсу орендувати великі площі. Більшість працівників хочуть працювати з дому. У моменти, коли є можливість працювати офлайн, команда частіше обирає home office.

Олександр Россол, CEO InBase

Перехід на віддалену роботу не вплинув на продуктивність роботи наших співробітників. Вважаю, що в короткостроковій перспективі, дистанційна робота ні на що не впливає. Якщо ж говорити про довгострокову перспективу, то наслідки можуть бути неоднозначними.

Через віддалену форму роботи можуть почати руйнуватися соціальні, ділові та й просто людські зв'язки всередині наших проєктних команд. І в горизонті двох-трьох років – це може погано закінчиться.

Як віддалена робота вплинула на IT-бізнес / Фото unsplash

У мене є внутрішнє відчуття, що постійна робота віддалено негативно позначиться на нашому бізнесі. Люди звикли працювати в командах, в спільнотах, а не сидіти по домівках, спілкуючись тільки через Zoom. Через якийсь час це точно позначиться не тільки на продуктивності, але і на ділових відносинах. Люди будуть легше відмовлятися від своїх зобов'язань.

Мені здається, що при спілкуванні онлайн втрачається відчуття відповідальності, немає ефекту “очі в очі”, Тому, я думаю, що повністю віддалена робота – це не найкращий варіант.

Олександр Смирнов, CEO A5 Systems

З перших днів карантину продуктивність співробітників зросла, і у нас в країні, і в усьому світі. Однак далі почала накопичуватися втома.

Я вважаю, що потрібна гібридна модель. Щоб люди раз в тиждень могли збиратися в офісі і проводити офлайн наради, щоб краще розуміти стан свого проєкту.

Олександр Вернигора, СЕО Intecracy Deals

Віддалений формат роботи ніяк не вплинув на продуктивність роботи нашої команди. Сам робочий день став розмитий у тимчасових рамках, але при цьому стало менше відволікаючих чинників. Ми стали менше витрачати час на переміщення з дому в офіс і назад. Особливо з урахуванням корків, коли доводиться добиратися півтори години в одну сторону.

У нас в компанії не прийнято працювати від дзвінка до дзвінка. У цьому і специфіка IT сфери. Є проєкти, є поточні завдання. Загалом, під час карантину ми стали виконувати більше різноманітних завдань, з'явилося більше нових проєктів.