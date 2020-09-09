Послуга щодо дистанційної заміни SIM-картки може бути небезпечною. Саме тому оператор мобільного зв'язку lifecell вирішив відмовитись від цієї послуги та захистити своїх користувачів від дій шахраїв.

Ризики можуть бути пов'язані з несанкціонованою заміною SIM-карт, кажуть в lifecell.

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Як можуть діяти шахраї

Як пояснити в оператора, шахраї все частіше викрадають персональні дані абонентів. Про це свідчать і звернення абонентів, які зіткнулися з такими проблемами.

Персональні дані абонентів крадуть із зовнішніх джерел, що не мають відношення до оператора. При цьому абоненти так і не змогли повернути викрадені номери.

"lifecell не може вплинути на викрадення і поширення персональних даних абонентів третіми особами, проте ми можемо убезпечити наших користувачів від крадіжки SIM-карт, здійснюючи заміну в офлайн-форматі в наших магазинах", – пояснили в оператора.

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Послугу щодо дистанційної заміни картки оператор запустив у березні 2020 року. Причиною стало запровадження жорсткого карантину. Але зараз ця послуга вже не є такою необхідною.