Хоч навчальний стартував у більшості українських шкіл, та щотижня з'являються все більше класів, що переходять на дистанційне навчання. Тож батькам варто підготуватись до школи онлайн, зокрема закупити спеціальні пристрої для навчання.

24 канал підготував підбірку ґаджетів, що стануть в нагоді під час дистанційного навчання.

До теми Сервіси та платформи для дистанційного навчання

Ноутбук

Навіть якщо у вас є стаціонарний комп'ютер з ноутбуком буде комфортніше. Під час вибору ноутбука радимо звернути увагу на діагональ екрану – оптимальний розмір 15,6 дюймів. А от менше ніж 13 дюймів буде вже замало – дитині просто складно буде розгледіти деякі деталі.

Зверніть увагу на якість монітора / Фото unsplash.com

Також варто звернути увагу на автономність – буде зручніше, якщо пристрій працюватиме на одному заряді понад 5 годин. Ще один аспект – наявність кількох портів USB, HDMI, аудіовихід для навушників, LAN-вхід для проводового інтернету тощо. Важливо звернути увагу на наявність камери – це потрібна річ для відеоуроків.

А от на потужність процесора чи наявність системи охолодження можна не зважати. Ви ж шукаєте девайс для навчання, а не для вимогливих відеоігор.

Гарнітура

Дуже корисна річ, навіть якщо ноутбук має вбудований мікрофон. По-перше, в навушниках учню чи учениці буде легше зосередитись на навчанні та дистанціюватись віз зовнішніх відволікаючих факторів.

Навушники допоможуть зосередитись / Фото unsplash.com

А по-друге, так буде зручніше батькам, особливо якщо вони працюють вдома, або братам/сестрам, які теж перебувають вдома.

Якщо ви будете використовувати цю гарнітуру лише для навчання, то великих вимог для цього девайсу немає. Може бути навіть навушники з мікрофоном, що йдуть у комплекті з мобільним. Хоча, якщо в навушниках буде технологія шумоподавлення, то дитині точно так буде легше зосередитись на навчанні.

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Планшет

Цей девайс теоретично може замінити ноутбук. Але бажано докупити ще й фізичну клавіатуру. Вимоги до нього, такі ж, як і до планшета – звертайте увагу на якість та діагональ екрану – радимо не купувати девайс з діагоналлю меншою 9 дюймів. Також рекомендуємо вибрати пристрій із хорошою автономністю.

Електронна книга

Цей девайс буде корисний дитині не лише під час дистанційного навчання. Така книга буде компактніша. При цьому, на відміну від того ж планшета чи смартфона, е-книга має спеціальне "електронне" чорнило, яке наближене до класичного паперу. Тож такий дисплей не шкодити для очей, а також економить батарею самого пристрою.

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Також варто звернути на моделі з вбудованим підсвічуванням – це дасть змогу читати при поганому освітленні. Важливою є роздільна здатність екрану – чим вищий показник, тим чіткіше зображення, а відтак комфортніше для очей.

Корисний девайс для дітей і дорослих / Фото unsplash.com