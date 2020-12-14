У Дії підприємці можуть отримати 8 000 гривень компенсації: як це зробити
14 грудня у сервісі Дія стартувала можливість для ФОП отримати одноразову матеріальну допомогу. Її розмір складає 8 тисяч гривень. І вже за перші 10 годин роботи зареєструвалися понад 5 тисяч ФОПів.
Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Про це інформує у телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Що повідомив прем’єр
Відсьогодні портал Дія почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб,
– написав він.
Глава уряду додав, що заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Шмигаль запевнив, що уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше.
Як отримати допомогу від держави
Потрібно зайти в особистий кабінет на портал Дія або через застосунок та обрати розділ "Послуги". З деталями надання одноразової допомоги можна ознайомитися за посиланням.
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Кому виплатять 8 тисяч гривень допомоги
- ФОПи, які втратили частину доходу через запроваджений карантин.
- Наймані працівники, яким вимушено скоротили тривалість робочого часу.
- Також передбачена одноразова компенсація суб’єктам господарювання за відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.
Не зможуть отримати допомогу
- ФОПи, які зареєструвалися менш ніж за три місяці до набрання чинності закону;
- якщо у 2020 році вони сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці;
- якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.
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