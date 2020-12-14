14 грудня у сервісі Дія стартувала можливість для ФОП отримати одноразову матеріальну допомогу. Її розмір складає 8 тисяч гривень. І вже за перші 10 годин роботи зареєструвалися понад 5 тисяч ФОПів.

Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня. Про це інформує у телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що повідомив прем’єр

Відсьогодні портал Дія почав приймати заявки на отримання 8 тисяч одноразової допомоги від держави. За перші 10 годин роботи послугою скористалися понад 5000 осіб,

– написав він.

Глава уряду додав, що заповнення заяви займе не більше 5 хвилин, а гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних. Шмигаль запевнив, що уряд робить усе, аби кошти кожному надійшли якнайшвидше.

Зверніть увагу! 4 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про допомогу підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину. Проєкт передбачає одноразові виплати та звільнення від сплати оренди.

Як отримати допомогу від держави

Потрібно зайти в особистий кабінет на портал Дія або через застосунок та обрати розділ "Послуги". З деталями надання одноразової допомоги можна ознайомитися за посиланням.

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Кому виплатять 8 тисяч гривень допомоги

ФОПи, які втратили частину доходу через запроваджений карантин.

Наймані працівники, яким вимушено скоротили тривалість робочого часу.

Також передбачена одноразова компенсація суб’єктам господарювання за відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Не зможуть отримати допомогу