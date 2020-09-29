"Дія" тестує свідоцтва про народження, штрафів та виконавчі проваджень у смартфоні
Мінцифри запустило 29 вересня бета-тест електронних свідоцтв про народження, штрафів та виконавчих проваджень всередині додатку "Дія". Вже зовсім скоро ці документи будуть завжди під рукою у користувачів додатку.
Про старт тестового режиму у додатку "Дія" повідомило Мінцифри у своєму Телеграм-каналі. Варто зауважити, що на момент тестування роботи цих послуг, вони будуть доступні лише бета-тестерам.
Не пропустіть Реєстрацію ФОП в Дії відновили
Завдяки новому функціоналу, вже зовсім скоро користувачі додатку "Дія" зможуть одразу сплатити штраф чи борг. Квитанція зберігається у застосунку. Крім того, у "Дії" свідоцтво про народження дитини до 16 років завжди буде доступне у смартфонах обох батьків, а електронна версія документу матиме однакову юридичну силу, як і паперова.
Інші можливості
А також у Дії можна буде:
- переглянути та сплатити штрафи за порушення ПДР (фото та відеофіксація);
- переглянути та сплатити борги за виконавчими провадженнями фізичними особами-боржниками.
Що таке Дія?Це мобільний додаток який є проєкт уряду в рамках ідеї "держава в смартфоні". Планують поступово оцифрувати всі державні послуги протягом 3 років та впроваджувати електронне самоврядування.
Мобільний додаток Дія – можна безкоштовно завантажити в електронних магазинах Android та Apple, або встановити десктопну версію.