Мінцифри запустило 29 вересня бета-тест електронних свідоцтв про народження, штрафів та виконавчих проваджень всередині додатку "Дія". Вже зовсім скоро ці документи будуть завжди під рукою у користувачів додатку.

Про старт тестового режиму у додатку "Дія" повідомило Мінцифри у своєму Телеграм-каналі. Варто зауважити, що на момент тестування роботи цих послуг, вони будуть доступні лише бета-тестерам.

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Завдяки новому функціоналу, вже зовсім скоро користувачі додатку "Дія" зможуть одразу сплатити штраф чи борг. Квитанція зберігається у застосунку. Крім того, у "Дії" свідоцтво про народження дитини до 16 років завжди буде доступне у смартфонах обох батьків, а електронна версія документу матиме однакову юридичну силу, як і паперова.

Кабмін ухвалив постанову щодо запровадження е-свідоцтва про народження 23 вересня. У Мінцифри в зв’язку з цим наголошували, що електронне свідоцтво тепер має таку саму юридичну силу, як і паперове.

Інші можливості

А також у Дії можна буде:

переглянути та сплатити штрафи за порушення ПДР (фото та відеофіксація);

переглянути та сплатити борги за виконавчими провадженнями фізичними особами-боржниками.