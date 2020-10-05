У лютому в Україні офіційно запустили сервіс електронних державних послуг Дія. Тоді запрацював мобільний додаток. 5 жовтня Мінцифра презентувала оновлену версію застосунка Дія 2.0 з новими послугами та функціями.

Як раніше повідомляв 24 канал, великий апдейт пренесе українським користувачам чимало нових електронних держпослуг і сервіс.

Не пропустіть Медичний висновок про народження дитини можна отримати онлайн

Доступні послуги на порталі Дія

єМалятко онлайн

Послуга поступово розширює географію дії ще з січня. Міністерство реалізувало можливість повноцінного отримання послуги онлайн.

В Україні запустили перший е-медичний висновок про народження дитини. Відтак послугу єМалятко можна отримати онлайн заповнивши заявку на порталі Дія.

Крім того, на порталі Дія продовжується реалізація сервісу реєстрація місця проживання дитини до 14 років. Наразі послуга доступна у Києві та Харкові.

Реєстр будівельної діяльності

Замість реєстру ДАБІ запустили новий реєстр будівельної діяльності. Новий реєстр – надійний. Кожен запис підписується КЕПом відповідальної особи, а на кожен документ буде накладено QR-код.

Починаючи з 5 жовтня на порталі Дія перші 4 е-послуги з будівництва. Можна почати будівництво або ввести об'єкт в експлуатацію онлайн. Послуги автоматичні і не потребують втручання чиновників.

Послуги для бізнесу

Реєстрація ФОП онлайн вже була доступні раніше. Онлайн можна було відкрити, внести зміни або закрити ФОП. Послугою вже скористались понад 100 тисяч українців. Відтепер і ТОВ можна відкрити за 30 хвилин онлайн на порталі Дія.

До теми Електронне свідоцтво про народження вже доступне у Дії

У додатку Дія

Шерінг документів

Відтепер користувачі можуть передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження), наприклад, коли цього вимагає банк, під час заселення в готель, а також при будь-якій іншій потребі натисканням всього однієї кнопки.

Українці вже можуть шерити цифрові документи у Монобанку, Приватбанку, Новій Пошті та Укрпошті.

Крім цього, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що з 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи від українських громадян.

Увага! У випадку, якщо цифрові версії документів не приймаються, потрібно звернутися до команди впровадження Дії у телеграм @DiiaStart

Належний користувач авто та поширення техпаспорта

З'явилас можливість розшарити технічний паспорт на авто іншій людині, крім того, він відобразиться в Дії. Наприклад, дружина або інший член сімї зможе їздити на машині без фізичного технічного паспорта, оскільки у Дії відображатиметься належний користувач автівки.

Штрафи та виконавчі провадження в Дії

Відтепер в додатку Дія можна отримати інформацію про штрафи та одразу їх сплатити. Також можна буде побачити інформацію про борги виконавих проваджень та сплатити їх відразу у додатку.

Михайло Федоров наголосив, що Дія поступово стає платіжним інструментом і вже у квітні наступного року з'явиться більше державних послуг, які можна буде сплатити онлайн.

Цифровий ІПН (податковий номер)

Відтепер користувачам додатку Дія не потрібно тримати при собі фізичний папірець з індивідуальним податковим номером – він доступний прямо у доатку. Крім того, за допомогою цифрового шерінгу документів його можна буде передавати державним органам та бізнесу.

Цифрове свідоцтво про народження

Ще один дуже важливий документ для дитини до 14 років став доступний прямо в додатку Дія. Електронну копію можна буде використовувати для поїздок, банків, нотаріусів, медичних та освітніх послуг тощо.

Статус внутрішньо переміщеної особи

Відтепер і цей важливий для багатьох громадян України документ доступний в електронній формі в додатку Дія. Його потребують багато установ, і тепер завдяки шерінгу документів його можна буде надати за допомогою Дії.

Реєстрація онлайн

Відсьогодні актуальне місце реєстрації відображатиметься у цифровому паспорті та свідоцтві. Наразі послуга працює тільки у Харкові, вже скоро вона запрацює в Києві, а за короткий час і по всій Україні.

Важливо Індивідуальний податковий номер теж у смартфоні

Як скористатися новими послугами в Дія

Для цього потрібно просто оновити додаток. Завантажити оновлену версію Дія можна за цими посиланнями:

Версія Дія для смартфонів Apple

Версія Дія для смартфонів Android

Версія Дія для смарфтонів Huawei