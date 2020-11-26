Міністерство цифрової трансформації створило в сервісі Дія профіль виборця. Тепер усю інформацію про українця, як про виборця, можна знайти в одному е-кабінеті.

Про оновлення Дії розповіли у пресслужбі Міністерства.

До теми Чи можна голосувати з цифровим паспортом у Дії: відповідь ЦВК

Зокрема, в е-кабінеті громадянина доступні дані про місце реєстрації, адреса голосування, адреса виборчої комісії тощо.

Мета

Як пояснили в міністерстві, користувачі порталу Дія матимуть змогу швидко перевірити важливу інформацію, яка потрібна для голосування: знайти себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу.

Також на порталі можна дізнатися інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.

Нагадаємо, раніше на порталі Дія з'явилася можливість змінити місце голосування в режимі онлайн. Щоб подати заявку на зміну місця голосування потрібно перейти на сайт Державного реєстру виборців, обрати розділ "Заяви та запити", пройти ідентифікацію за електронним підписом та обрати послугу "Звернення щодо зміни виборчої адреси".

Після цього громадянин має вказати причини зміни адреси. Заяву необхідно підписати за допомогою того ж е-підпису.