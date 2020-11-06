Компанія DJI представила нову версію одного зі своїх найпопулярніших дронів. Це надлегкий складаний квадрокоптер DJI Mini 2, який прийшов на заміну DJI Mavic Mini. При аналогічних габаритах і конструкції, новинка стала ще кращою.

Це все той же компактний та стильний дизайн, але оновлене та покращене залізо, показують дані виробника.

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Що відомо

DJI Mini 2 входить в категорію найбезпечніших дронів: він важить 249 грамів.



DJI Mini 2 – ще швидший, але такий же легкий та компактний / фото DJI

Одне з найважливіших нововведень – відмова від Wi-Fi в якості технології зв'язку і управління дроном. Тепер використовується OcuSync 2, яка робить зв'язок з дроном більш стабільним, а також підвищує дальність дії в 2,5 рази в порівнянні з попередньою моделлю. Максимальна дальність передачі сигналу DJI Mini 2 — 6 кілометрів, що на 200 відсотків більше, ніж у Mavic Mini.

Акумулятори забезпечують до 31 хвилини польоту, проте це всього лише на хвилину довше, ніж раніше. Підвищилася максимальна швидкість – з 46 до 57,5 кілометрів на годину. Також дрон швидше розганяється і набирає висоту.



DJI Mini 2 здатен протриматись в повітрі до 31 хвилини / фото DJI

Стабільність зв'язку підкріплюється підвищеною стійкістю дрона до поривів вітру. Якщо Mavic Mini успішно чинив опір поривам до 29 кілометрів на годину, то Mini 2 вже протистоїть поривам до 38 кілометрів на годину.

Mini 2 серйозно покращив свої можливості запису відео. Новинка може похвалитися 4К-якістю при 30 кадрах в секунду. Також Mini 2 підтримує фотозйомку в RAW і запис відео Full HD з частотою 60 кадрів на секунду. Що стосується матриці камери, то використовується досить маленький датчик оптичного формату 1/2,3 дюйми і роздільною здатністю 12 Мп.



DJI Mini 2 отримав камеру на 12 Мп / фото DJI

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Ціна і коли чекати

У порівнянні з попередником новинка подорожчала на 50 доларів – у США за Mini 2 просять 450 доларів – 12 700 гривень. У стандартному комплекті поставки є контролер і один акумулятор. У розширеному комплекті Fly More Combo ціною 600 доларів (17 000 гривень) – три акумулятори і зарядний хаб для них, а також сумка.

У нас новинка з'явиться в середині листопада.

Дивіться ролик-презентацію нового дрона: відео