У популярній грі World of Tanks стартує акція "Заслужена нагорода". Мільйони гравців отримають подарунки. Їх нараховуватимуть залежно від того, скільки часу геймер проводив у грі.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Wargaming. Так, гравцям будуть нараховані понад 168 000 років преміум-акаунту і мільйони танків.

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Акція "Заслужена нагорода" – спеціальна акція, яка вже декілька років проводиться розробниками World of Tanks. Згідно зі статистикою, в грі зареєстровано понад 160 мільйонів гравців, з них 8 мільйонів – в Україні.

Чим раніше зареєструвався користувач, тим більше подарунків з'явиться у нього в ангарі. Серед подарунків: кредити, медалі, різні елементи кастомізації та стилі, а також новий американський легкий танк VI рівня M24E2 Super Chaffee.

"Заслужена нагорода – це наш спосіб сказати «дякую» гравцям за те, що вони з нами весь цей час", – заявив глобальний паблішинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

Коли стартує акція

Акція "Заслужена нагорода" стане доступною для користувачів з 26 листопада. Вона буде доступною усім, хто зайде в гру.