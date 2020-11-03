Верховна Рада зареєструвала два законопроєкти, що мають допомогти залучити "мільярдні інвестиції" для проєкту Дія City. Загалом, ці законопроєкти вносять зміни до 27 нормативно-правових актів.

Мова йде про законопроєкти №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та №4305 "Про внесення змін до кримінального законодавства щодо порядку проведення службового розслідування кримінальних правопорушень з метою забезпечення належних умов для розвитку цифрової економіки".

До теми Україна створює умови для зростання IT-сектору: Денис Алейніков про проєкт Дія City

Що передбачають законопроєкти

Як кажуть у Мінцифрі, Diia City (спеціальний правовий режим для IT-компаній) вже за 5 років збільшить об'єм ринку IT до 11,8 мільярдів доларів.

Ми побудуємо спільноту інвесторів та розробників, залучимо мільярдні інвестиції, а Україна стане світовим IT-хабом,

– заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Законопроєкти об'єднують важливі ініціативи з розвитку IT-ринку. Зокрема, це захист від силового тиску, вигідні моделі оформлення трудових відносин тощо, додатковий захист персональних даних тощо. Інновацією стане введення GIG-моделі трудових відносин.

Федоров також сподівається, що це дасть змогу активізувати розвиток місцевих стартапів.