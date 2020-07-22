Через ситуацію з коронавірусом компанія Microsoft вирішила відмовитись від планових оновлень через пандемію коронавірусу. Великий апдейт відбувся лише у травні, і разом з новими функціями приніс і багато проблем.

Зараз компанія представила свіжий апдейт для Windows 10. Як пише Wccftech, це перше оновлення після перерви, не пов'язане з безпекою.

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Нещодавно Microsoft повідомила про повернення до стандартного режиму випуску оновлень для Windows. Як відомо, рішення про тимчасове припинення випуску необов'язкових оновлень для Windows, компанія ухвалила у березні.

Деталі

Оновлення отримало кодову назву KB4559004 призначене для Windows 10 версій 1909 (листопад 2019 року), 1903 і 1809.

Апдейт усуває, зокрема, такі проблеми:

баг, що приводив Excel в неробочий стан,

баг, що не давав системі розпізнавати камеру Windows Hello,

проблема з підключенням до мережі за допомогою модемів LTE,

тощо.

Як відомо, необов'язкові оновлення виходять у третій або четвертий тиждень кожного місяця. А от оновлення безпеки з'являються "по вівторках" (Update Tuesday) – у другий вівторок місяця.