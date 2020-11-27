Згідно зі статистикою, Windows 7 залишається актуальною майже для чверті користувачів. Однак розробниками застаріла ОС вже не підтримується. За "латання дір" системи взялися ентузіасти.

Після виявлення великої уразливості нульового дня, яка також зачепила і Windows Server 2008 R, відповідну "латку" випустили ентузіасти порталу 0patch, повідомляє MSPowerUser.

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Що відомо про проблему

Уразливість локального підвищення привілеїв виникла через неправильне налаштування двох ключів реєстру, пов'язаних зі службами RPC Endpoint Mapper і DNSCache:

HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Dnscache

HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ RpcEptMapper

Завдяки уразливості зловмисники, навіть не маючи прав адміністратора, можуть підвищити свої привілеї в Windows 7 і Server 2008 R2, що дозволить їм створити підрозділ в одній з гілок реєстру і завантажувати на комп'ютер шкідливі DLL.

Детальніше про уразливість, відео:

Команда платформи 0patch, проаналізувавши проблему, випустила інструмент, який ігнорує обидва ключі. Файл, що виправляє уразливість, розміщений у відкритому доступі: ним можуть скористатися всі власники ПК під управлінням Windows 7 у ролі тимчасового рішення доти, поки Microsoft не випустить офіційний патч.