Інститут штучного інтелекту Аллена в Сіетлі представив систему Semantic Scholar, яка пропонує екстремальне стиснення довгих науково-технічних статей, щоб скоротити час на їх вивчення.

Цей дослідницький інструмент на базі штучного інтелекту буде корисним у науковому середовищі. Він може переглядати величезну кількість наукової літератури, зводячи оброблений матеріал буквально до одного речення. Пр оце пише semanticscholar.

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Що відомо

Послугами Semantic Scholar за місяць скористалися 7 мільйонів користувачів, а в його базі знаходяться 10 мільйонів статей з інформатики. За словами одного з розробників системи Дена Велда, існуюча база даних буде регулярно поповнюватися, в тому числі й статтями з інших дисциплін.

Це не перша програма обробки природної мови для узагальнення документів. На відміну від інших у Semantic Scholar надзвичайно високий ступінь стиснення. Наприклад, резюме статті з 5000 слів складе всього 21 слово, тобто 1:238. У найближчого конкурента цей показник становить 1:36.

Інститут Аллена пропонує свій код абсолютно безкоштовно всім бажаючим, а також запрошує відвідати свій демонстраційний сайт scitldr.apps.allenai.org. Зараз сховище Semantic Scholar заповнене виключно англомовними матеріалами, проте з часом з'являться документи й іншими мовами.