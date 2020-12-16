Каліфорнійський стартап Zoox, куплений Amazon на початку року, показав електричний мікроавтобус для пасажирів. Роботаксі здатне рухатися в обох напрямках.

Amazon купила стартап Zoox на початку 2020 року, але компанія займається створенням автономного транспорту ще з 2018-го. Тоді вона однією з перших отримала дозвіл на проведення випробувань робомобілів у Каліфорнії. Спочатку тести відбувалися з водієм, який забезпечував страховку в разі непередбачуваних ситуацій. А вже восени цього року Zoox почала тестувати безпілотники без страхуючих водіїв, пише New Atlas.

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Роботаксі Zoox може їхати в обидві сторони та не має кабіни водія / Фото newatlas.com

Деталі

Перші тести технології відбувались на легкових автомобілях, переобладнаних під автономне управління. Тепер же компанія розробила кабіну з двома сидіннями одне навпроти одного, призначеними для чотирьох пасажирів. Салон оснащений спеціальними подушками безпеки для двонаправленого транспорту.

Такий транспорт здатен легко змінити напрямок руху. Він компактний – довжина становить всього 3,6 метра.

Живиться роботаксі від батареї на 133 кВт·год. Її повинно вистачити на 16 годин роботи. У комплект входять традиційні елементи безпілотних електромобілів: камери, радар і лідар, які забезпечують можливість рухатися по проїжджій частині без водія. Для останнього в салоні навіть не залишили місця.

Шаттл здатний розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину.



Салон роботаксі Zoox / Фото newatlas.com

Ми трансформуємо досвід їзди, щоб забезпечити місту високоякісний транспортний сервіс. Дивлячись на тривожну статистику по емісії вуглекислого газу і дорожніх аварій, ми вважаємо особливо важливим створення стійкого, безпечного рішення, яке дозволить пасажирам дістатися з пункту А в пункт Б,

— заявила виконавча директорка Zoox Айча Еванс.

Поки не відомо, коли Zoox планує почати обслуговування пасажирів, але компанія вже проводить випробування в Лас-Вегасі, Сан-Франциско і Фостер-Сіті.