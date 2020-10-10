Міністерство цифрової трансформації прагне вдосконалити Дію – серед іншого і в частині безпеки. Тож запропонує "білим" хакерам у листопаді потренуватися на копії додатку, щоб спробувати його зламати.

Дію протестують на вразливість "білі" хакери

Про це заявив очільник відомства Михайло Федоров в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише 24 канал.

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Федоров наголосив, що Дія пройшла чимало аудитів, але, звісно, буде проходити ще. Адже від таких заходів зростатиме довіра українців до сервісу.

Я обіцяв це зробити. Ми з листопада запускаємо Bug Bounty: збираємо "білих" хакерів, робимо копію Дії і будемо надавати можливість її зламати,

– сказав міністр.

Що таке Bug Bounty

Bug Bounty – популярна у світі послуга, яку надають різні професійні спільноти програмістів та розробників.

Завдяки їй власники програмного забезпечення можуть впевнитися у відсутності помилок у коді, або ж виявити такі помилки та безпечно усунути їх.

Послуга, звісно, не безкоштовна. Але міністр Федоров не уточняв, скільки бюджетних коштів планують на неї виділити та якої спільноти будуть звертатися.

"Це такий не публічний захід, але ми запрошуємо всіх. Ми будемо це анонсувати й будемо це робити", – лише сказав очільник Мінцифри.

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У будь-якому випадку, як у Мінцифри запевняють, додаток Дія не зберігає персональні дані українців, а лише оперує даними, які вже містяться в реєстрах. А от безпека реєстрів – окреме питання.

Дія – це український електронний сервіс державних послуг, який оперує офіційними реєстрами та цифровими документами українців. Мобільним додатком Дія користуються близько 5 мільйонів людей.