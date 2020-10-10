Чи безпечна Дія: Мінцифри запропонує хакерам "зламати" додаток за винагороду
Міністерство цифрової трансформації прагне вдосконалити Дію – серед іншого і в частині безпеки. Тож запропонує "білим" хакерам у листопаді потренуватися на копії додатку, щоб спробувати його зламати.
Дію протестують на вразливість "білі" хакери
Про це заявив очільник відомства Михайло Федоров в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише 24 канал.
Читайте також Протягом року в Україні планують відмовитись від паперових довідок
Федоров наголосив, що Дія пройшла чимало аудитів, але, звісно, буде проходити ще. Адже від таких заходів зростатиме довіра українців до сервісу.
Я обіцяв це зробити. Ми з листопада запускаємо Bug Bounty: збираємо "білих" хакерів, робимо копію Дії і будемо надавати можливість її зламати,
– сказав міністр.
Що таке Bug Bounty
Bug Bounty – популярна у світі послуга, яку надають різні професійні спільноти програмістів та розробників.
- Завдяки їй власники програмного забезпечення можуть впевнитися у відсутності помилок у коді, або ж виявити такі помилки та безпечно усунути їх.
Послуга, звісно, не безкоштовна. Але міністр Федоров не уточняв, скільки бюджетних коштів планують на неї виділити та якої спільноти будуть звертатися.
- "Це такий не публічний захід, але ми запрошуємо всіх. Ми будемо це анонсувати й будемо це робити", – лише сказав очільник Мінцифри.
Зверніть увагу Дія 2.0: які нові послуги стали доступними українцям у смартфоні з 5 жовтня
У будь-якому випадку, як у Мінцифри запевняють, додаток Дія не зберігає персональні дані українців, а лише оперує даними, які вже містяться в реєстрах. А от безпека реєстрів – окреме питання.