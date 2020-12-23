У лютому Міністертсво цифрової трансформації презентувало мобільний додаток Дія. Чимало важливих документів стали доступними одразу у смартфонів. Навесні представили сервіс Дія, тож багато держпослуг українцям стали доступні онлайн.

Як Дія спростила життя українцям 24 канал розповідає нижче.

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Ціль Міністерства цифрової трансформації дуже амбітна – до 2024 року перенести у додаток усіх 100 відсотків державних послуг і залучення 6 мільйонів користувачів до програми розвитку цифрових навичок.

Дія – унікальний для України проєкт. Передбачається, що додаток стане єдиним місцем зберігання документів у електронному вигляді. Розробку сервісу розпочали з дослідження. Зокрема, опитали підприємців про їхні проблеми, пов'язані з веденням бізнесу. На основі цих відгуків намагалися створювати максимально просту і зручну в користуванні послугу.

З самого початку додають можливість реєструвати, закривати та змінювати дані для ФОП.

Запуск Дії

Вже 13 березня Міністерство цифрової трансформації України оголошує про тестування цифрового студентського квитка. Він має аналогічну юридичну силу, що й звичайний пластиковий. Їхні власники можуть отримати знижку на проїзд залізницею, знижки в музеях та інших державних установах сфери культури, використовувати як читацький квиток у бібліотеці та інше.



Цифровий студентський квиток / Фото brovary.net.ua

В кінці березня у Дії відкривають реєстрацію на бета-тестування головного документу – електронного паспорта. Користувачі змогли отримати цифрову копію як внутрішньої ID-картки, так і закордонного паспорта.

6 квітня портал звітує про 2 мільйони користувачів. За час його існування відкрито 415 ФОП, змінено дані 639 ФОП, закрито 368 ФОП. Загалом подано 2224 заявки з різних питань.

Також у квітні відновлюють можливість отримати електронний підпис, що було неможливим до цього через карантинні заходи – робота деяких центрів сертифікації ключів у зв'язку із карантином була припинена.

16 квітня анонсують повноцінний запуск електронних паспортів і звітують про 17 тисяч користувачів цієї послуги. Тим часом її тестування продовжується.

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22 квітня запустився сервіс підписання документів електронним підписом. Громадяни та бізнес отримують можливість створити електронний документ, який матиме юридичну силу, та перевірити підпис швидко та зручно. За потреби підписаний файл можна надіслати контрагенту і він зможе накласти на нього другий підпис.

У травні Дія оголошує про офіційне партнерство з месенджером Viber. Viber – найпопулярніший месенджер в Україні, встановлений на більшості смартфонів громадян. Його використовують як для повсякденного спілкування, так і для дистанційного навчання.

Ми очікуємо від партнерства збільшення кількості українців, які користуватимуться всіма можливостями, які надає Дія. Від отримання державних послуг онлайн до навчання на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності,

— наголосила Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

Зокрема, як повідомляє портал diia.gov.ua, за час роботи мобільного додатку та порталу саме через Viber, отримали найбільшу кількість звернень до служби підтримки Дії.

У травні публікують новий звіт. Статистика користування демонструє, що українці в порівнянні минулим роком вдвічі частіше відкривають ФОП онлайн, а кількість внесення змін до даних, особливо КВЕДів, зросла вчетверо. Сервіс єМалятко став доступний у 31 місті України. А з початку року послугою скористалися близько 6000 батьків.

єМалятко – це комплексна послуга для батьків новонароджених, яка передбачає об’єднання 10 послуг за 1 заявою. Завдяки сервісу, більше не потрібно відвідувати 11 різних установ, та збирати 37 різних документів, витрачаючи на все багато часу.



Послугою єМалятко залишились задоволеними близько 6000 родин / Фото mc.today

22 травня оголошують про плани впровадили у Дії електронну прописку. Таким чином українці зможуть голосувати онлайн, отримувати пільги та соцвиплати або призначити пенсію. А через 6 днів, 28 травня запускається комплексна послуга для підлітків ID-14, яка передбачає одночасне оформлення першого паспорта та номера платника податків.

Запуск послуги ID-14 зменшує бюрократичне навантаження на громадян, мінімізуючи кількість візитів до держорганів. Відтепер діти при досягненні 14 років можуть одночасно отримати паспорт і номер платника податків, витративши до 15 хв часу на заповнення заяви,

– розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вже до середини червня 757 підлітків успішно скористались послугою ID-14.

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10 червня Дія звітує про 3,6 мільйона завантажень. За 4,5 місяці оформили:

1,5 мільйона водійських посвідчень,

1,2 мільйона закордонних паспортів,

1,1 мільйона техпаспортів,

360 тисяч ID-карток,

340 тисяч страховок,

157 тисяч студентських.

Сервісом єМалятко до кінця місяця скористалося понад 10 тисяч родин, щодня близько 200 малюків отримували свої перші документи.

25 червня запустили одразу дві нові послуги: електронне резидентство для іноземців, та послуги реєстрації для ТОВ. Е-резидентство – проєкт, покликаний зробити Україну більш привабливою для іноземців. Проєкт призначений насамперед для представників креативної індустрії – ІТ, маркетинг, реклама, геймінг. Завдяки е-резидентству іноземці отримуватимуть онлайн український електронний підпис, реєстраційний номер облікової картки платника податків, можливість відкрити онлайн рахунок в українському банку, спрощений доступ до адміністративних послуг в Україні.

У липні Дія отримує міжнародну дизайнерську премію Red Dot Design Award, а також перемагає у Національній премії "Вибір бухгалтера" – портал називають проривом року і найзручнішим електронним сервісом.

Також у липні анонсують запуск можливості онлайн-реєстрації місця проживання дітей до 14 років. Батьки заповнюють заяву на порталі, сплачують адмінзбір і місце проживання змінюється того ж або наступного дня.

Дія 2.0: нові послуги



Презентація Дія 2.0 / Фото pingvin.pro

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Восени Мінцифри презентувало оновлену версію сервісу – Дія 2.0, що приніс чимало нових або удосконалених існуючих функцій. Наприклад, у смарфтоні стала доступною цифрова Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Для переселенців це дуже потрібний документ, який вимагають при оформленні багатьох держпослуг.

Наступна корисна функція: передача права на керування авто. Тепер своїм техпаспортом стало можливим поділитися з іншим водієм. Для цього в кабінеті водія потрібно призначити користувача і після підтвердження в іншого водія в Дії відобразиться свідоцтво на керування транспортним засобом.

У листопаді громадяни отримали доступ до профілю виборця. Завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців у е-кабінеті громадянина стали доступні такі дані, як адреса голосування та адреса виборчої комісії.

Користувачі порталу Дія відтепер можуть:

перевірити себе у списку виборців,

дізнатися свою виборчу дільницю,

знайти інформацію щодо виборів.

З 1 грудня Національний Банк дозволив українцям здійснювати касові операції у банках із цифровим паспортом у Дії. Ще раніше команда Мінцифри надала можливість ділитися цифровими документами. Відтепер клієнтам банків, які мають електронний паспорт, більше не потрібні паперові документи для підтвердження особи у відділеннях. Громадянам доступні верифікація та ідентифікація з електронним паспортом для здійснення касових операцій.

2 грудня портал Дія.Бізнес запустив онлайн бізнес-школу. Це безкоштовна послуга освітніх курсів для підприємців. Зокрема, можна пройти курс з фінансової грамотності, курси по бізнесу у сферах технологій, харчової промисловості, виробництва текстилю, кераміки та інші.

Плани на 2021

Портал Дія продовжує розвиватися. Як уже зазначалося, Мінцифри має намір поступово перевести усі державні послуги в онлайн, щоб мінімізувати витрати часу для громадян та бізнесу. Очікуємо подальших нововведень. 24 канал продовжує слідкувати за еволюцією додатку Дія.