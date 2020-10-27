ClipDrop — додаток, що за допомогою камери телефону "вирізає" об'єкти в реальному світі і переносить їх на екран комп'ютера. Він відділяє фон від будь-якого предмета на зробленому зі знімку.

Французький розробник Сіріл Діань представив додаток ClipDrop, який дозволяє камері телефону швидко захоплювати предмети з оточення, відділяти їх від фону та переміщати на комп'ютер для подальшого редагування, повідомляє видання The Verge.

Цікаво YouTube отримав велике оновлення: які нові функції з'являться у додатку

Як працює додаток

Незважаючи на наявність в смартфонах відмінних камер, на сьогоднішній день все ще мало інструментів для швидкого перенесення предметів з реального світу у віртуальний. Як правило, для цього доводиться вручну вирізати предмет зі знімку у редакторах, наприклад Photoshop. Додаток ClipDrop було створено саме для вирішення цієї проблеми.

Він розділяє картинку в об'єктиві камери на різні об'єкти, виділяє потрібний, робить його детальне фото і переносить на віртуальний робочий стіл або у редактор всього парою кліків.

Головна перевага ClipDrop в дуже точних алгоритмах вирізання об'єкта з картинки. При хорошому освітленні і контрастному зображенні додаток визначає габарити предмета і відокремлює його від фону, не пропускаючи дрібних деталей. Також ClipDrop вміє виділяти текст і зчитувати дані з екранів.

Дивіться відеодемонстрацію можливостей ClipDrop: відео