В Україні запрацював додаток Fairo. Він може допомогти підприємцям та фрілансерам працюватимуть ефективніше і навіть зможуть більше заробляти.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Creative Dock Austria, що розробили застосунок Fairo, він дає змогу контролювати бізнес-операції онлайн в одному місці.

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За допомогою додатка користувачі зможуть виставляти рахунки і вести бухгалтерський облік. Інші важливі послуги, такі як податкова звітність, стануть доступними у вересні.

До кінця року у додатку з’явиться ще низка популярних банківських послуг.

"Завдяки онлайн-реєстрації та функціям, адаптованим до потреб сучасних фрілансерів, ми хочемо усунути проблеми, пов'язані з адмініструванням бізнесу, а також заощадити їхній час і нерви на паперову роботу та сплату податків", – розповів генеральний директор Creative Dock Austria Ігор Пршеровський.

Де завантажити

Застосунок Fairo вже доступний для завантаження в App Store та Google Play.