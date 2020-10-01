Розробники Google представили нову версію популярного додатка "Google Фото", переробивши його інтерфейс і додавши просунутий редактор зображень. Тепер у сервісі доступна нова вкладка з можливістю автоматичного поліпшення знімків.

Що змінилося

У новій версії програми з'явився спеціальний розділ "Пропозиції", де користувач може скорегувати налаштування фотографії вручну або довірити цю задачу фірмовим алгоритмам компанії, повідомляє AndroidHeadlines.

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Передбачено зміну рівня контрастності, яскравості, а також накладення портретних ефектів. Крім того, розробники додали функцію Color Pop, за допомогою якої можна зробити акцент на обраній ділянці фотографії – він залишає її кольоровою, в той час як фон стає чорно-білим.

Однією з головних фішок нового редактора Google Фото стала функція накладання портретного освітлення, яка може застосовуватися навіть до знімків, зроблених у звичайному режимі.

Нова версія програми також отримала оновлений дизайн, який, за заявою розробників, став більш інтуїтивним. Надалі компанія пообіцяла додати більше функцій, які в першу чергу будуть доступні на пристроях Pixel, а потім з'являться і на інших ґаджетах. Оновлена ​​збірка "Google Фото" вже доступна користувачам Android в Google Play. Дату виходу відповідного апдейта для iOS представники компанії не повідомили.