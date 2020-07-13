У США заявили, що можуть заборонити китайські соцмережі, зокрема, і TikTok у країні. Напередодні влада Індія заблокувала цей додаток для всіх користувачів. Причиною називають загрозу національній безпеці, оскільки програма нібито краде персональні дані. Експерт з цифрової безпеки Микола Костинян вважає, що для безпеки жодного окремо взятого користувача в Україні TikTok не становить загрозу.

Причиною заборони китайських програм є саме геополітичне питання. І саме це є головною характеристикою додатків і соціальних мереж, яка зараз важлива. Тобто, мовиться, що TikTok, WeChat – китайські, Facebook – американський, Вконтакте та Однокласники – російські. Про це Микола Костинян розповів у ранковому шоу на 24 каналі.

Зверніть увагу Нахабніший за Facebook: TikTok збирає рекордну кількість даних про користувачів

Він зауважив, що Китай ще недавно не був недружньою країною до Штатів, однак зараз все змінилось. І навіть дехто говорить про нову холодну війну між США та Китаєм.

Експерт з цифрової безпеки додав, що будь-які з цих додатків чи соціальних мереж збирають дуже багато даних про користувачів. І якісь проблеми з безпекою різні дослідники знаходять періодично теж практично повсюди.

Питання геополітики, національної приналежності – дійсно, важливе. Бо виходить, що російська влада і силовики мають доступ до даних, які обробляються і збираються російськими соціальними мережами. Американські – американськими, китайські – китайськими,

– пояснив він.

За його словами, в публікаціях щодо небезпеки TikTok мовиться саме про національну загрозу, а не особисту для користувача. Майже всі інші додатки також збирають дані, і користувачі на це погоджуються, коли їх встановлюють.

Як TikTok може становити загрозу національній безпеці

Микола Костинян пояснив це потенційно може статися, якщо американський військовий на робочий пристрій встановить китайську програму, яка збиратиме певні дані.

Чи якщо мовиться про співробітника, який має доступ до важливих корпоративних даних в якійсь величезній американській корпорації.

"Але якщо стосується звичайних користувачів, тим паче з України, я не бачу жодних проблем для безпеки конкретного користувача. Тобто, я не бачу причин переставати користуватися TikTok", – відзначив він.

Також експерт з цифрової безпеки пояснив, що користувачі надають доступ до своїх даних при встановленні, відтак це не є крадіжка.

Коли я ставлю в магазині додатків якийсь додаток, я можу подивитись всі дозволи, які він має отримати. Він не те, що вкрав щось, ми самі дали дозвіл,

– розповів Микола Костянин.

І відзначив, що в останніх версіях Андроїда можна для конкретного додатка після встановлення вимкнути якісь окремі доступи. Наприклад, до камер, мікрофона.

"В цілому, якщо ми вважаємо розробників TikTok і китайські спецслужби нашими опонентами, тоді не варто користуватися цим додатком і взагалі не ставити собі на смартфон", – прокоментував експерт з цифрової безпеки.

Що відомо про заборону TikTok в різних країнах

Індія заблокувала 59 китайських мобільних додатків для своїх громадян. На першому місці у списку блокувань – відеосервіс TikTok. Таку постанову випустило Міністерство інформаційних технологій країни, оскільки це завдає шкоди суверенітету і цілісності Індії, а також загрожує безпеці держави та громадському порядку.

Таку постанову випустило Міністерство інформаційних технологій країни, оскільки це завдає шкоди суверенітету і цілісності Індії, а також загрожує безпеці держави та громадському порядку. Держсекретар Майк Помпео заявив, що США розглядає заборону TikTok та інших китайських програм.

Експерт з цифрової безпеки розповів, чи небезпечний TikTok: відео