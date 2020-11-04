Ще один мобільний український мобільний оператор Vodafone вирішив запустити послуги домашнього інтернету та телебачення. При цьому компанія має намір побудувати власну мережу в Україні.

Про це заявила генеральна директорка компанії Ольга Устинова, передає Інтерфакс-Україна.

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"На стратегічної сесії з акціонером ми ухвалили рішення про вихід на ринок фіксованого інтернету. Це стає для нас одним із стратегічних пріоритетів розвитку на найближчі два роки", – заявила Устинова.

Пакети

За її словами, Vodafone Україна буде запускати комбіновані пакетні плани. Тобто користувачі можуть отримувати усі послуги:

мобільний зв'язок,

мобільний і домашній інтернет,

телебачення.

Гендиректорка також зазначила, що компанія вже приступила до реалізації проєкту. Компанія буде активно розвивати цей напрямок. наразі вони оцінюють інвестиції від сотень мільйонів до мільярда гривень, а можливо і більше.

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Також в Vodafone розглядають використання гібридної моделі, яка передбачає будівництво власних грінфілдів, а також купівлю інших компаній.

Коли планують запустити домашній інтернет – у Vodafone не уточнили.