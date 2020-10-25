Ми вже розповідали, що вчені у США розробили прототип окулярів доповненої реальності. які призначені вони для собак. Винахід стане у нагоді військовим кінологам, щоб побачити, де розміщена тварина, і давати команди віддалено.

Компанія Command Sight показала окуляри доповненої реальності для собак. Про це повідомила армія США, що також бере участь у розробці винаходу.

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Що відомо про пристрій

В окуляри вбудували камеру, що передає інформацію кінологам в режимі реального часу і допомагає стежити за твариною. Також є дисплей, на якому відображаються команди, та рація, щоб тварина могла чути команди.

Ми все ще знаходимось на початкових етапах дослідження застосування цієї технології до собак, але результати надзвичайно багатообіцяючі",

– сказав засновник Command Sight доктор А.Дж. Пепер.

Наразі дослідження проводились із ротвейлером Матером. Основні наукові дослідження, що стоять за цією технологією, зосереджені на розумінні собачого зору та пізнання. Окуляри доповненої реальності спеціально розроблені, щоб підготувати кожну собаку за допомогою візуального індикатора, який дозволяє їй спрямовуватись у певне місце та реагувати на візуальний сигнал в окулярах. Обробник може бачити все, що бачить собака, щоб подавати їй команди.

Початковий прототип – дротовий. Тому Матер фактично обмежений у рухах. Але дослідники працюють над тим, щоб зробити технологію бездротовою на наступному етапі розвитку.



Прототип окулярів доповненої реальності для собак / фото Command Sight

Наразі військові робочі собаки зазвичай спрямовуються ручними або лазерними сигналами, що вимагає знаходження поряд людини, а це може бути питанням безпеки. Окуляри з доповненою реальністю можуть запропонувати нову альтернативу.

Система доповненої реальності використовує захисні окуляри від Rex Specs, які військові собаки вже носили для захисту в суворих умовах. Використовуючи продукт, який собаки вже звикли носити, дослідники розраховують на полегшене впровадження технології.

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Управління технологій швидкого реагування Міністерства оборони США забезпечило фінансування наступного етапу досліджень. Завдяки цьому фінансуванню Command Sight зараз співпрацює з військово-морським спецназом над створенням прототипів, які будуть перевірені на їхніх військових робочих собаках.