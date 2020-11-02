Щоб знизити витрати на оплату бригад робітників, що спеціалізуються на усунення дефектів дорожнього полотна, група британських дослідників розробляє спеціальну роботизовану систему ARRES. За задумом творців, вона зможе повністю взяти на себе всі роботи з ямкового ремонту доріг – участь людини в цьому процесі не знадобиться.

Ведуть проєкт інженери університету Ліверпуля, що запустили стартап Robotiz3d. За задумом учасників, інтелектуальна система зможе в автономному режимі здійснювати ремонт доріг: закладати тріщини, вибоїни або ями, що виникають на асфальті, повідомляє news.liverpool.

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Як працюватиме система ремонту доріг

Robotiz3d розраховує підключити до роботи системи ARRES штучний інтелект, який зможе самостійно визначати характер пошкодження і приймати рішення щодо його ремонту. Сама ж система буде складатися з платформи на колесах, доповненої інструментами автоматичного розпізнавання дефектів дороги.

Сучасні методи виявлення й ремонту вибоїн трудомісткі, повільні, небезпечні і дорогі для економіки і навколишнього середовища. Нова технологія, яку ми розробляємо, зробить утримання доріг дешевшим і чистішим, що посприяє їх безпеці і зниженню вартості ремонту,

– зазначив керівник проекту ARRES Себастьяно Фічер.

Примітно, що поки в світі не існує аналогів такої автоматичної системи. За підрахунками аналітиків, владі Великобританії за останні десять років довелося виділити понад мільярд фунтів стерлінгів на здійснення ремонту доріг на території країни.