Кількість цифрових даних, що генерується людиною, росте надзвичайно високими темпами. Тим часом фізичні носії інформації розвиваються далеко не так швидко. Це означає, що для створення хмарних сховищ потрібно купувати все більше дорогих жорстких дисків. Виходом із такого становища може бути нова технологія Microsoft, що дозволяє записати десятки терабайт даних на шматок кварцу.

Microsoft Project Silica побудований на технології запису даних на надміцне кварцове скло за допомогою лазера шляхом деформації його структури, повідомляє TechRadar. Під час експериментів дослідникам вдалося "запакувати" 75,6 ТБ даних на шматок плавленого кварцу розміром з 2,5-дюймовий диск. Якщо проводити аналогії, то найбільш місткий 3,5-дюймовий жорсткий диск має об'єм 20 ТБ.

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Проблема методу

Головна проблема, з якою зіткнулася команда Project Silica, полягає в тому, що кварцовий носій не може бути перезаписаний. Отже, інформація на ньому призначена тільки для читання. Це викличе складнощі з резервним копіюванням, воно займе значно більше часу, ніж у випадку зі звичайними дисками.



Записані на кварц дані доступні лише для читання / Фото Microsoft

Як виявилося, не тільки Microsoft, але й інші компанії працюють над подібною технологією. Так, власні розробки вже є у Seagate.

Аналітики стверджують, що до 2025 року обсяг даних у світі перевищить 175 зетабайт (1 ЗБ = мільярд ТБ). Це в шість разів більше, ніж було у 2018 році. Мало того, розвиток мереж 5G, попит на відео у високій роздільній здатності і ринок інтернету речей може привести до того, що до кінця десятиліття загальна кількість інформації досягне 1 трильйона терабайт – 1000 зетабайт.